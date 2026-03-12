Sala Consilina, volontari in azione per il Vallone di Fontana Antica: appuntamento il 28 marzo

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina, sotto l’impulso dell’Assessorato all’Ambiente, promuove un’importante iniziativa di riqualificazione del territorio. Sabato 28 marzo 2026 si terrà una giornata dedicata alla pulizia ambientale del Vallone di Fontana Antica, un’area naturalistica di pregio che richiede un intervento collettivo di manutenzione e cura. L’evento, organizzato in stretta collaborazione con l’associazione ASD GG Trail, punta a coinvolgere attivamente la cittadinanza in un’azione concreta di tutela del patrimonio locale.

Programma e modalità di partecipazione

La giornata di volontariato è aperta a tutti i cittadini, alle associazioni e ai volontari che desiderano offrire il proprio contributo per il decoro urbano e ambientale. L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle ore 8:00 in Piazza Umberto I, punto di partenza per le operazioni di bonifica. Le attività si protrarranno per l’intera giornata, con un rientro previsto entro le ore 16:00. L’iniziativa non rappresenta solo un intervento operativo di rimozione dei rifiuti, ma si configura come un vero e proprio atto di civismo volto a preservare un ecosistema fondamentale per la comunità.

Le dichiarazioni dell’Assessora Teresa Paladino

L’importanza della manifestazione è stata rimarcata dall’Assessora all’Ambiente, Teresa Paladino, che ha espresso gratitudine verso i promotori e ha rivolto un appello alla partecipazione di massa. Secondo l’amministrazione, la cura del paesaggio è un investimento diretto sul benessere sociale e sulle generazioni future.

L’Assessora ha dichiarato: “Ringrazio gli organizzatori dell’iniziativa, prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura della nostra comunità e del futuro dei nostri figli. Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata di volontariato e sensibilizzazione, perché anche un piccolo gesto può contribuire a rendere il nostro territorio più pulito e più bello. Solo insieme si può fare!”.

Una sinergia tra istituzioni e volontariato

La collaborazione con l’associazione ASD GG Trail è un segno di come la sinergia tra enti pubblici e realtà associative sia la chiave per la salvaguardia del territorio. Il Vallone di Fontana Antica, grazie a questa mobilitazione, tornerà a essere un simbolo di bellezza naturale restituito alla piena fruibilità dei cittadini.