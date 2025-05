Sala Consilina: successo per il 1° Festival “Mythikòn”, oltre 700 studenti da tutta Italia celebrano il teatro classico

Si è concluso sabato, con grande partecipazione, il 1° Festival Nazionale di Teatro/Scuola “Mythikòn Teatro Classico – Città di Sala Consilina”, un evento che ha riunito sul palco e in platea oltre 700 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia. Due giorni di spettacoli intensi, sette istituti scolastici coinvolti, 250 studenti in scena, gli studenti del Liceo Classico “Cicerone” protagonisti dello spettacolo fuori concorso e centinaia di spettatori: questi alcuni dei numeri di un festival che ha saputo unire emozione, cultura, condivisione e passione per il teatro classico.

Fortemente voluto dal comune di Sala Consilina insieme all’Istituto di Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” e La Cantina delle Arti, il Festival ha reso il Teatro Comunale Mario Scarpetta un luogo vivo e vibrante di arte e giovani energie.

“Vedere il nostro teatro animato da centinaia di giovani provenienti da ogni parte d’Italia – ha dichiarato il sindaco Domenico Cartolano – è stata un’emozione straordinaria. Mythikòn è un progetto culturale di alto valore educativo e sociale. Ci auguriamo che questa sia solo la prima di tante edizioni e l’Amministrazione Comunale continuerà a sostenerlo con convinzione, affinché diventi un appuntamento fisso nel panorama culturale della nostra città e un modello nazionale nell’ambito del teatro/scuola”.

I ringraziamenti

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida iniziativa: agli studenti, alla dirigente scolastica Antonella Vairo, alla professoressa Paola D’Angelo, alla mirabile direzione artistica del maestro Enzo D’Arco, ai docenti e a tutti coloro che hanno creduto nel valore formativo e umano del teatro.