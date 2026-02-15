Sala Consilina: ondata di gratitudine sui social per Carabinieri e Polizia Stradale dopo l’arresto dei 3 ladri

Alla notizia dell’arresto dei tre uomini ritenuti responsabili di un furto a San Pietro al Tanagro, i social si sono trasformati in una vera e propria piazza virtuale di ringraziamenti e attestati di stima nei confronti delle forze dell’ordine.

Ondata di gratitudine

Centinaia di commenti, condivisioni e messaggi pubblici hanno espresso gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Stradale per la tempestività e l’efficacia dell’operazione che ha portato al fermo dei malviventi. Parole semplici ma cariche di significato: “Grazie per quello che fate ogni giorno”, “Orgogliosi di voi”.

Un sentimento diffuso che attraversa l’intero territorio e che testimonia quanto la presenza dello Stato sia percepita come fondamentale, soprattutto in momenti in cui la serenità delle comunità viene scossa da episodi criminosi.

In molti hanno voluto sottolineare il coraggio e la professionalità dimostrati dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Veronica Pastori, e dagli agenti della Polizia Stradale coordinati dall’Ispettore Nicola Molinari.

Lavoro svolto in sinergia

Un lavoro sinergico che ha consentito di bloccare i responsabili evitando ulteriori pericoli per cittadini e automobilisti. Non sono mancati messaggi che ricordano il sacrificio quotidiano delle forze dell’ordine: turni estenuanti, responsabilità enormi, interventi ad alto rischio. “Spesso vi critichiamo – si legge in un commento – ma quando c’è bisogno sappiamo che possiamo contare su di voi”.

In un tempo in cui i social sono spesso teatro di polemiche e divisioni, questa volta hanno raccontato una storia diversa, quella di una comunità che sa riconoscere il valore del lavoro svolto da chi indossa una divisa.

Un’ondata di affetto e riconoscenza che va oltre il singolo episodio e che ribadisce un concetto chiaro: la sicurezza è un bene comune, e chi la tutela merita rispetto, sostegno e gratitudine.