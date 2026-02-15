Sala Consilina: ondata di gratitudine sui social per Carabinieri e Polizia Stradale dopo l’arresto dei 3 ladri

Alla notizia dell’arresto dei tre uomini ritenuti responsabili di un furto a San Pietro al Tanagro, i social si sono trasformati in una vera e propria piazza virtuale di ringraziamenti

Erminio Cioffi

Alla notizia dell’arresto dei tre uomini ritenuti responsabili di un furto a San Pietro al Tanagro, i social si sono trasformati in una vera e propria piazza virtuale di ringraziamenti e attestati di stima nei confronti delle forze dell’ordine.

Ondata di gratitudine

Centinaia di commenti, condivisioni e messaggi pubblici hanno espresso gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Stradale per la tempestività e l’efficacia dell’operazione che ha portato al fermo dei malviventi. Parole semplici ma cariche di significato: “Grazie per quello che fate ogni giorno”, “Orgogliosi di voi”.

Un sentimento diffuso che attraversa l’intero territorio e che testimonia quanto la presenza dello Stato sia percepita come fondamentale, soprattutto in momenti in cui la serenità delle comunità viene scossa da episodi criminosi.

Leggi anche:

Ladri in azione a Postiglione: portati via oro e oggetti di valore dalla casa di un’anziana

In molti hanno voluto sottolineare il coraggio e la professionalità dimostrati dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Veronica Pastori, e dagli agenti della Polizia Stradale coordinati dall’Ispettore Nicola Molinari.

Lavoro svolto in sinergia

Un lavoro sinergico che ha consentito di bloccare i responsabili evitando ulteriori pericoli per cittadini e automobilisti. Non sono mancati messaggi che ricordano il sacrificio quotidiano delle forze dell’ordine: turni estenuanti, responsabilità enormi, interventi ad alto rischio. “Spesso vi critichiamo – si legge in un commento – ma quando c’è bisogno sappiamo che possiamo contare su di voi”.

In un tempo in cui i social sono spesso teatro di polemiche e divisioni, questa volta hanno raccontato una storia diversa, quella di una comunità che sa riconoscere il valore del lavoro svolto da chi indossa una divisa.

Un’ondata di affetto e riconoscenza che va oltre il singolo episodio e che ribadisce un concetto chiaro: la sicurezza è un bene comune, e chi la tutela merita rispetto, sostegno e gratitudine.

Condividi questo articolo
Nessun commento