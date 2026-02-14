Furto a San Pietro al Tanagro, ladri bloccati dopo inseguimento

Momenti di tensione nel Vallo di Diano, dove dopo un furto messo a segno a San Pietro al Tanagro c’è stato un inseguimento da parte dei carabinieri lungo le strade del territorio fino all’autostrada.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni malviventi hanno colpito nel comune di San Pietro al Tanagro, per poi tentare la fuga a bordo di un’auto.

L’intervento dei carabinieri e l’inseguimento

Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che sono riusciti a intercettare il veicolo sospetto dando il via a un inseguimento serrato.

La corsa si è snodata prima nel territorio di Polla e poi lungo la Autostrada A2 del Mediterraneo, dove i fuggitivi hanno tentato di far perdere le proprie tracce aumentando la velocità. Momenti di forte tensione, con le pattuglie dell’Arma impegnate a mantenere il controllo della situazione per evitare rischi agli altri automobilisti.

L’inseguimento si è concluso nel territorio di Sicignano degli Alburni, dove i militari sono riusciti a bloccare l’auto con a bordo i ladri ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.