Sala Consilina: incidente sulla SP498, due feriti

Ancora un incidente stradale sulla SP49 a Sala Consilina, dove questa mattina si è verificato uno scontro frontale tra un’automobile e un furgone. Ad avere la peggio la coppia a bordo dell’auto, rimasta ferita nell’impatto e trasportata in ospedale da due ambulanze del 118.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, che stanno provvedendo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla regolazione del traffico. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli coinvolti. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo la SP 49, una strada spesso teatro di incidenti stradali.