Sala Consilina, un ferito in un incidente sulla SP 49 in località Sant’Antonio

Paura nella tarda mattinata a Sala Consilina per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 49, in località Sant’Antonio.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un sinistro che ha provocato il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al malcapitato prima di disporne il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale di Polla per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.