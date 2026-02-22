Sala Consilina, un ferito in un incidente sulla SP 49 in località Sant’Antonio

È successo questa mattina, ancora da comprendere la dinamica del sinistro

Erminio Cioffi

Paura nella tarda mattinata a Sala Consilina per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 49, in località Sant’Antonio.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un sinistro che ha provocato il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al malcapitato prima di disporne il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale di Polla per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

