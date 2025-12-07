Sala Consilina, giovane ubriaco aggredisce autista del 118 e danneggia ambulanza

Per il giovane e il soccorritore è stato necessario il trasferimento in ospedale

A cura di Federica Pistone

Una rissa è scoppiata ieri sera a Sala Consilina, dove un giovane, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcol, ha dato in escandescenza prima con alcune persone presenti e poi con il personale del 118 intervenuto per soccorrerlo. L’autista dell’ambulanza ha tentato di calmarlo, ma è stato aggredito e colpito al volto.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il ragazzo ha poi preso a calci il mezzo di soccorso, danneggiando uno degli specchietti esterni. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e, vista la situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’ambulanza rianimativa.

Il giovane è stato successivamente tranquillizzato e trasferito all’ospedale di Polla, dove è stato condotto anche l’autista del 118, che ha riportato contusioni e graffi al volto.

