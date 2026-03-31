Sala Consilina: contributi per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, pubblicato l’avviso

Il comune di Sala Consilina ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati a sostenere il trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Ecco l’iniziativa

L’iniziativa è rivolta agli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, iscritti alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, che risultino privi di autonomia negli spostamenti. L’obiettivo è quello di alleggerire i costi a carico delle famiglie e favorire una frequenza scolastica regolare, garantendo concretamente il diritto allo studio. Il contributo massimo previsto per ciascuna istanza è pari a 500 euro e potrà coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute per il trasporto degli studenti.

Le info utili

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello disponibile presso gli uffici comunali oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune al seguente link. L’istanza potrà essere presentata a mano oppure inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, tra cui copia del documento di identità del richiedente (genitore o tutore) e la certificazione attestante la condizione di disabilità dell’alunno.