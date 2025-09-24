Sala Consilina apre ai privati: “Adotta una Rotonda” per valorizzare aree verdi e spazi pubblici

L’obiettivo è duplice: migliorare il decoro urbano e rafforzare la collaborazione tra amministrazione e comunità

A cura di Federica Pistone
Municipio Sala Consilina

Il Comune di Sala Consilina rilancia la cura del verde pubblico con una nuova iniziativa rivolta al mondo produttivo e associativo: è stato pubblicato l’avviso pubblico “Adotta una Rotonda”, un progetto che invita imprese e realtà locali a farsi carico della manutenzione e riqualificazione di rotatorie e aree verdi, in cambio della possibilità di promuovere la propria immagine attraverso appositi spazi pubblicitari.

Le finalità

L’obiettivo è duplice: migliorare il decoro urbano e rafforzare la collaborazione tra amministrazione e comunità. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana che punta alla valorizzazione degli spazi pubblici attraverso il coinvolgimento diretto di aziende, associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro. Le prime aree già individuate per l’affidamento riguardano la rotatoria situata nei pressi della chiesa di Sant’Antonio e quella all’altezza dell’uscita autostradale, comprensive delle relative aiuole e isole spartitraffico.

Tuttavia, il Comune sottolinea che l’elenco rimane aperto: è possibile proporre ulteriori spazi da adottare, che saranno valutati in base alla coerenza con gli obiettivi dell’iniziativa. Possono partecipare al bando imprese, cooperative, consorzi, ditte individuali, istituti di credito, attività commerciali e associazioni non profit. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sala Consilina, in via Mezzacapo 44, entro le ore 12:00 del 16 ottobre 2025. Le proposte dovranno essere presentate in busta chiusa, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara.

