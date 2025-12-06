Sala Consilina: al via la terza edizione di “Natale è: Spiritualità, cultura, aggregazione, gioia”, ecco il programma

Le luci del Natale si accenderanno nel cuore del centro storico di Sala Consilina, con le attività organizzate dall’Associazione Arte e Mestieri, che ha elaborato un ricco calendario di eventi per il Natale 2025.

Il programma

Si parte l’8 dicembre, con un momento particolarmente affascinante, ossia l’inaugurazione del Presepe di 16 mq realizzato in stile ‘700 napoletano nella Grancia di San Lorenzo (ingresso da via Cesare Battisti). L’inaugurazione sarà preceduta dalla benedizione a cura del Parroco Don Domenico Santangelo per le ore 19,15. Il Presepe, è stato realizzato in cartapesta e sughero, con indicazione di tutti i simboli del presepe napoletano. Il presepe potrà essere visitato tutti i giorni dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 dalle ore 18 alle ore 20.

In determinati giorni che verranno comunicati sui canali social ufficiali dell’associazione, sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale, allestita sempre nella Grancia di San Lorenzo con possibilità per i più piccoli di vivere la magia del Natale, tra cioccolata calda, foto con Babbo Natale e laboratori natalizi. Quest’ultima sarà inaugurata sempre l’8 dicembre, così come la filodiffusione, con canti natalizi che allieteranno le strade del centro storico.

Tombola vivente di beneficenza

Le iniziative continueranno giorno 19 dicembre 2025 a partire dalle ore 18,30 presso il Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina, per la Tombolata Vivente di Beneficenza.

Difatti l’Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Forum dei Giovani, l’Associazione Red Black, Baby Liberty e la Fondazione Pinuccio Lamura organizza una serata in favore dell’Associazione CONRETT ETS, quest’ultima pure tra gli organizzatori, per ricavare fondi per la ricerca.

La serata vedrà come protagonisti 90 bambini (dai 5 ai 10 anni) che interpreteranno i tombolini della tombola.

La quota di iscrizione a bambino è di € 10,00, e la stessa include il cappellino di babbo natale, 1 cartella della tombola con numero equivalente a quello assegnato al bimbo /bimba, la foto con le varie mascotte presenti, 1 zucchero filato, 1 pop corn, 1 regalino da scartare appena il numero del bambino viene estratto, e tanti giochi, animazione e divertimento per più di 3 ore.

All’evento benefico, parteciperanno scuole di danza del Paese e artisti del posto, che a titolo assolutamente gratuito, faranno vivere agli spettatori un momento di allegria, spettacolo, il tutto finalizzato alla raccolta di fondi in favore dell’Associazione Conrett Ets. Per le iscrizioni alla tombolata chiamare i numeri indicati nella locandina.

Le attività natalizie termineranno con il Presepe Vivente il giorno 3 gennaio 2026 a partire dalle ore 18,00 nel centro storico di Sala Consilina. L’idea è quella di realizzare un momento di preghiera e meditazione itinerante, raccontando le scene dall’Annunciazione all’Adorazione dei Magi, in un percorso lungo le strade del Centro Storico. Questo evento viene realizzato in collaborazione con le parrocchie di Santo Stefano e San Pietro.