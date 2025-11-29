Sala Consilina, “adotta un’aiuola”: riaperti i termini per l’adozione delle aree verdi comunali

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha deciso di rinnovare l’avviso pubblico relativo al progetto “Adotta un’aiuola”. L’iniziativa nasce con l’intento di garantire la manutenzione e valorizzazione delle aree verdi presenti sul territorio, puntando sulla sinergia tra l’ente pubblico e la comunità locale.

Il progetto offre l’opportunità di prendersi cura di aiuole e piccoli spazi verdi situati in varie zone della città. L’invito a partecipare è esteso a una vasta platea di soggetti: non solo cittadini, ma anche imprese, associazioni e scuole. L’obiettivo centrale è promuovere una gestione partecipata e sostenibile, incentivando il decoro urbano attraverso un modello di responsabilità condivisa.

L’appello dell’assessora alla partecipazione

La decisione di riaprire i termini del bando nasce dalla volontà di trasformare l’interesse manifestato dalla cittadinanza in azioni concrete. A chiarire le motivazioni del rinnovo è l’Assessora alle Politiche Ambientali, Teresa Paladino, che sottolinea la necessità di un impegno fattivo da parte della collettività.

“Abbiamo deciso di riproporre il bando perché – spiega l’Assessora – nonostante l’entusiasmo e l’interesse registrati dopo la prima pubblicazione, purtroppo non sono pervenute richieste di adozione. Ci auguriamo che questa volta ci sia una risposta concreta da parte dei cittadini, delle associazioni e delle attività locali. Il nostro ufficio è a completa disposizione per qualunque chiarimento: il contributo di ognuno può fare davvero la differenza per rendere Sala Consilina più bella e più verde. Solo insieme si può fare!”.

Modalità e scadenze per la presentazione delle domande

Per coloro che intendono aderire all’iniziativa, c’è tempo fino al 29 dicembre 2025. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate seguendo le istruzioni dettagliate contenute nell’avviso.

La documentazione completa è consultabile sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina, accedendo alla sezione dedicata agli “Avvisi”.