Sala Consilina, 30enne trovato morto in casa: salma sequestrata

Il giovane rinvenuto senza vita dai coinquilini. La Procura di Lagonegro ha sequestrato la salma per accertamenti.

A cura di Erminio Cioffi
Incidente Capaccio

Una scoperta drammatica a Sala Consilina nella giornata di oggi. Un uomo di soli 30 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno dell’abitazione in cui risiedeva. La morte risale alla scorsa settimana.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato quando i coinquilini, accorgendosi che qualcosa non andava, hanno allertato i soccorsi. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Le indagini e l’esame autoptico

Sul luogo del ritrovamento sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini. Informata dell’accaduto, la Procura della Repubblica di Lagonegro ha immediatamente disposto il sequestro della salma.

La pista principale seguita dagli inquirenti è quella di un decesso per cause naturali.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *