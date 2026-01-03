Sala Consilina, 30enne trovato morto in casa: salma sequestrata

Una scoperta drammatica a Sala Consilina nella giornata di oggi. Un uomo di soli 30 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno dell’abitazione in cui risiedeva. La morte risale alla scorsa settimana.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato quando i coinquilini, accorgendosi che qualcosa non andava, hanno allertato i soccorsi. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Le indagini e l’esame autoptico

Sul luogo del ritrovamento sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini. Informata dell’accaduto, la Procura della Repubblica di Lagonegro ha immediatamente disposto il sequestro della salma.

La pista principale seguita dagli inquirenti è quella di un decesso per cause naturali.