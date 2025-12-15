Rutino: tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo edificio scolastico realizzato con i fondi PNRR

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 17:30, la comunità di Rutino si riunirà in via Garibaldi per un appuntamento molto atteso: l’inaugurazione del nuovo edificio scolastico, realizzato grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – NextGenerationEU, nell’ambito del programma “La Scuola per l’Italia di Domani”.

La cerimonia ufficiale

Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Dirigente scolastica accoglieranno la cittadinanza per un evento che segnerà un momento fondamentale per il territorio. La cerimonia inizierà con il tradizionale taglio del nastro, cui seguiranno la benedizione del nuovo edificio e una visita guidata della struttura, progettata secondo criteri moderni di sicurezza, innovazione e sostenibilità. Al termine della visita sarà offerto un buffet augurale.

Spettacolo musicale e danza

Alle ore 19:00 la serata proseguirà con uno spettacolo musicale di grande prestigio: si esibiranno i Tenors di Napoli, accompagnati al pianoforte dal M° Gaetano Cesarano. Successivamente, il pubblico potrà assistere alla performance del Professional Ballet di Pina Testa e Fortuna Cafasso, che porterà sul palco eleganza e atmosfera artistica.

Attività per i più piccoli

Non mancheranno momenti dedicati ai bambini, grazie all’animazione con trucca bimbi e balloon art, che renderanno la cerimonia una vera festa aperta a tutta la comunità. A condurre l’evento sarà Gaetano Stella, che accompagnerà il pubblico lungo l’intera serata.

Un investimento per il futuro

L’inaugurazione del nuovo plesso scolastico rappresenta un traguardo importante per Rutino: non solo un’opera moderna e funzionale, ma anche un segnale concreto di investimento nel futuro, nella formazione e nel benessere delle nuove generazioni.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea attraverso NextGenerationEU, testimonia l’impegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del PNRR nella realizzazione di scuole innovative e sicure, pensate per l’Italia di domani.