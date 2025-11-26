Open day al plesso di Rutino: la scuola si apre al territorio tra innovazione e rinascita

Questa mattina il plesso scolastico di Rutino, appartenente all’Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, ha aperto le sue porte alla comunità per un attesissimo Open Day, offrendo a famiglie, cittadini e realtà territoriali la possibilità di scoprire in anteprima gli ambienti completamente rinnovati, in attesa dell’inaugurazione ufficiale fissata per il 13 dicembre.

La giornata

Accolti dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Carmela Maria Verrelli, i visitatori hanno potuto apprezzare una scuola profondamente trasformata, pensata per garantire un contesto educativo moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Aule luminose, laboratori digitalizzati, nuovi spazi didattici e percorsi funzionali testimoniano una progettazione attenta alle esigenze degli studenti e della didattica contemporanea.

Le novità

Particolare interesse ha suscitato la nuova sala teatro, concepita come centro nevralgico della vita culturale del plesso: uno spazio polifunzionale dedicato ad attività artistiche, spettacoli, incontri e momenti di condivisione, destinato a diventare punto di riferimento per l’intera comunità.

La soddisfazione del primo cittadino, Giuseppe Rotolo

Presente anche il sindaco di Rutino, Giuseppe Rotolo, che ha espresso soddisfazione per un’opera capace di restituire al paese una scuola rinnovata non solo nella struttura, ma anche nello spirito. Un luogo in grado di accogliere, formare e ispirare le nuove generazioni, rafforzando il legame tra istituzione scolastica e territorio.

L’Open Day ha rappresentato un primo, significativo passo verso la piena valorizzazione del plesso. La comunità, ora, attende con entusiasmo il 13 dicembre, un giorno che sancirà ufficialmente l’inizio di una nuova fase per la scuola di Rutino, un ambiente educativo all’avanguardia, aperto, inclusivo e pronto a guardare al futuro con competenza, visione e passione.