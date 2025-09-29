Rutino: successo per l’estemporanea di pittura “La stazione dei pittori”

Cala il sipario sugli eventi di settembre a Rutino, e lo fa nel modo più colorato e creativo possibile: con la V Edizione di “La Stazione dei Pittori“, l’Estemporanea di Pittura organizzata dal Forum Giovanile Rutino.

L’appuntamento

Questo appuntamento, divenuto ormai una solida tradizione che parla di talento, colori e passione, ha rappresentato l’atto conclusivo di un mese, e di un’intera estate, ricca di iniziative. Le strade di Rutino si sono ancora una volta trasformate in una vera e propria tela a cielo aperto, accogliendo artisti pronti a leggere la natura e a insegnarci a vedere, come recita la citazione di Vincent Van Gogh scelta per l’evento. L’iniziativa “La Stazione dei Pittori” si inserisce nel più ampio cartellone di eventi denominato “Rutino in Testa”, una rassegna che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico per tutta l’estate. La chiusura di domenica non è solo la fine degli appuntamenti di settembre, ma il culmine di un percorso di successo.

Un momento di condivisione

L’Amministrazione e il Forum Giovanile hanno saputo animare le giornate con un programma eterogeneo, pensato per soddisfare ogni fascia d’età: appuntamenti per adulti e bambini si sono susseguiti, offrendo occasioni di divertimento, cultura e, soprattutto, unione e socializzazione. L’entusiasmo con cui la comunità e i visitatori hanno preso parte alle varie iniziative – dalle serate culturali ai momenti ludici – testimonia la vitalità e lo spirito coeso di Rutino. L’obiettivo della rassegna, quello di creare momenti di aggregazione genuina, è stato pienamente centrato.