Rutino in festa per l’Unità Nazionale: arriva la Fanfara dei Bersaglieri il 9 novembre

Il Comune di Rutino si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia solenne e ricca di significato. L’appuntamento, un momento centrale per la comunità, è posticipato a domenica 9 novembre 2025 e vedrà la partecipazione straordinaria della Fanfara dei Bersaglieri di Aprilia “A. Cotterli”.

Il programma della giornata

La cerimonia prenderà il via alle ore 9:30 con l’arrivo nel paese e la prima, attesa esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Aprilia “A. Cotterli”. Il suono inconfondibile e l’energia della formazione promettono di dare il giusto avvio ai festeggiamenti.

Seguirà, alle 10:30, la celebrazione della Santa Messa in chiesa, un momento di raccoglimento spirituale dedicato in special modo alla memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Il culmine delle celebrazioni mattutine sarà raggiunto alle 11:30 con la solenne deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Un elemento di particolare e commovente rilievo sarà la partecipazione attiva degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, un gesto che sottolinea l’importanza di tramandare la memoria storica e il senso civico alle nuove generazioni.

La conclusione ufficiale della deposizione e della mattinata è prevista per le ore 12:00, momento in cui la Fanfara dei Bersaglieri “A. Cotterli” si esibirà per l’ultima volta in un saluto musicale al pubblico e alle autorità presenti.

Il 4 novembre

Il 4 novembre è una data in cui si onora il sacrificio dei caduti di tutte le guerre e celebrare l’operato delle Forze Armate, custodi dei valori democratici e della sicurezza del Paese. Rutino celebrarà l’evento nel weekend, come già lo scorso anno.