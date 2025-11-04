Almanacco del 4 Novembre: oggi si festeggia San Carlo

San Carlo

Il 4 Novembre è il 308º giorno dell’anno (309º negli anni bisestili), con 57 giorni rimanenti alla fine dell’anno. In Italia, è una data simbolica: si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, in ricordo della fine della Prima guerra mondiale e della completa unificazione del territorio italiano.

Santi celebrati il 4 Novembre

  • San Carlo Borromeo, vescovo e cardinale, protagonista della Controriforma
  • San Pierio di Alessandria
  • San Vitale di Gaza

Nati il 4 Novembre (italiani e stranieri)

  • Edoardo V d’Inghilterra (1470), re d’Inghilterra
  • Thomas Klestil (1932), presidente austriaco
  • Robert Mapplethorpe (1946), fotografo statunitense
  • Gigliola Cinquetti (1947), cantante italiana
  • Lorella Cuccarini (1965), showgirl e conduttrice italiana
  • Matthew McConaughey (1969), attore statunitense
  • Sean Combs “P. Diddy” (1969), produttore musicale e imprenditore

Morti il 4 Novembre (italiani e stranieri)

  • Felix Mendelssohn (1847), compositore tedesco
  • Eduardo Ladislao Holmberg (1937), naturalista argentino
  • Yitzhak Rabin (1995), primo ministro israeliano, assassinato a Tel Aviv

Eventi storici del 4 Novembre

  • 1576: La Spagna conquista Anversa durante la Guerra degli ottant’anni
  • 1737: Inaugurazione del Teatro San Carlo di Napoli con l’opera “Achille in Sciro”
  • 1812: Posa della prima pietra dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
  • 1918: Entra in vigore l’armistizio di Villa Giusti, che sancisce la fine della Prima guerra mondiale per l’Italia
  • 1921: La salma del Milite Ignoto viene tumulata all’Altare della Patria
  • 1922: Howard Carter scopre l’ingresso della tomba di Tutankhamon
  • 1924: Nellie Tayloe Ross diventa la prima donna eletta governatrice negli Stati Uniti
  • 1925: Fallisce un attentato contro Benito Mussolini
  • 1946: Entra in vigore la costituzione dell’UNESCO
  • 1948: T.S. Eliot riceve il Premio Nobel per la letteratura

Giornata mondiale del 4 Novembre

  • Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate (Italia)

Curiosità sui nati il 4 Novembre

  • Matthew McConaughey ha vinto l’Oscar come miglior attore per “Dallas Buyers Club” nel 2014
  • Robert Mapplethorpe è celebre per le sue fotografie in bianco e nero che esplorano il corpo e la provocazione
  • Gigliola Cinquetti vinse il Festival di Sanremo a soli 16 anni con “Non ho l’età”

Citazione del giorno

“Di così nobil fiamma Amor mi cinse, / Ch’essendo spenta, in me vive l’ardore.” — Vittoria Colonna

