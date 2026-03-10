Ruggi, solidarietà in corsia: Sodalis CSV Salerno dona giocattoli al reparto di Neonatologia

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore e dona speranza, la Sodalis CSV di Salerno, ha donato diversi giocattoli al reparto di Neonatologia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. I doni, raccolti grazie ai Volontari che hanno partecipato all’iniziativa “Giocattolo sospeso” e alla collaborazione con “La Città del Sole“, sono stati consegnati ieri alla squadra della dott.ssa Corbo: un gesto di tenerezza per i piccoli del reparto di Neonatologia.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce dal cuore pulsante del volontariato salernitano: i giocattoli sono stati infatti raccolti nell’ambito del “Giocattolo sospeso”, il format di Assogiocattoli promosso anche da Sodalis che, nel dicembre 2025, ha mobilitato associazioni e cittadini in una rete di solidarietà diffusa su tutto il territorio provinciale.

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è stata la collaborazione con il negozio “La Città del Sole” di Salerno, che ha facilitato la raccolta e garantito la scelta di giochi educativi di alta qualità, pensati per stimolare la creatività e il benessere dei bambini fin dai primi mesi di vita.

“La solidarietà non si ferma con il periodo festivo, ma ne raccoglie i frutti per trasformarli in azioni concrete durante tutto l’anno,” dichiara il presidente di Sodalis Agostino Braca. “Vedere il sorriso del personale sanitario e pensare al conforto che questi doni porteranno alle famiglie in reparto è l’obiettivo ultimo delle nostre Micro Azioni.” Si ringrazia la direzione centrale dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno nella persona del dott. Sergio Russo e la dott.ssa Maria Grazia Corbo per la disponibilità e l’accoglienza riservata a Sodalis.

Le prossime iniziative

La raccolta e consegna dei doni non si ferma con questo appuntamento ma continuerà all’interno dell’Emporio solidale Hub delle DonAzioni progetto sostenuto con il sostegno dell’8 per mille della Chiesa Valdese e con la rigenerazione dei giocattoli attraverso il progetto Toy Circle finanziato da Fondazione con il Sud.

Sabato 14 e domenica 15 marzo, infatti, si terrà una raccolta di giocattoli proprio presso il Centro Commerciale Cavese grazie al supporto dei Volontari dell’associazione Farma&Benessere ODV.