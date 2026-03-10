Attualità

Ruggi, solidarietà in corsia: Sodalis CSV Salerno dona giocattoli al reparto di Neonatologia

I doni sono stati consegnati ieri alla squadra della dott.ssa Corbo: un gesto di tenerezza per i piccoli del reparto di Neonatologia

Comunicato Stampa
Salerno, reparto neonatoligia

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore e dona speranza, la Sodalis CSV di Salerno, ha donato diversi giocattoli al reparto di Neonatologia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. I doni, raccolti grazie ai Volontari che hanno partecipato all’iniziativa “Giocattolo sospeso” e alla collaborazione con “La Città del Sole“, sono stati consegnati ieri alla squadra della dott.ssa Corbo: un gesto di tenerezza per i piccoli del reparto di Neonatologia.

Continua dopo la pubblicità

L’iniziativa

L’iniziativa nasce dal cuore pulsante del volontariato salernitano: i giocattoli sono stati infatti raccolti nell’ambito del “Giocattolo sospeso”, il format di Assogiocattoli promosso anche da Sodalis che, nel dicembre 2025, ha mobilitato associazioni e cittadini in una rete di solidarietà diffusa su tutto il territorio provinciale.

Continua dopo la pubblicità

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è stata la collaborazione con il negozio “La Città del Sole” di Salerno, che ha facilitato la raccolta e garantito la scelta di giochi educativi di alta qualità, pensati per stimolare la creatività e il benessere dei bambini fin dai primi mesi di vita.

Il commento

“La solidarietà non si ferma con il periodo festivo, ma ne raccoglie i frutti per trasformarli in azioni concrete durante tutto l’anno,” dichiara il presidente di Sodalis Agostino Braca. “Vedere il sorriso del personale sanitario e pensare al conforto che questi doni porteranno alle famiglie in reparto è l’obiettivo ultimo delle nostre Micro Azioni.” Si ringrazia la direzione centrale dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno nella persona del dott. Sergio Russo e la dott.ssa Maria Grazia Corbo per la disponibilità e l’accoglienza riservata a Sodalis.

Le prossime iniziative

La raccolta e consegna dei doni non si ferma con questo appuntamento ma continuerà all’interno dell’Emporio solidale Hub delle DonAzioni progetto sostenuto con il sostegno dell’8 per mille della Chiesa Valdese e con la rigenerazione dei giocattoli attraverso il progetto Toy Circle finanziato da Fondazione con il Sud.

Sabato 14 e domenica 15 marzo, infatti, si terrà una raccolta di giocattoli proprio presso il Centro Commerciale Cavese grazie al supporto dei Volontari dell’associazione Farma&Benessere ODV.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Emergenza mareggiate a Capitello: Comune corre ai ripari

Il Comune ha attivato lavori di somma urgenza per oltre 240mila euro. Da palazzo di città hanno evidenziato il "rischio di compromissione delle strutture"

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento 10 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio

Polla incidente

Grave incidente stradale a Polla: autoarticolato finisce contro il guardrail sulla A2

Il tir, dotato di cella frigorifera, ha perso una notevole quantità di olio sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei tecnici dell’Anas

Neonato

Omignano accoglie i nuovi nati con la “Chiave della gentilezza”

Sabato 14 marzo il sindaco Raffaele Mondelli darà il benvenuto ufficiale ai quattordici bambini nati nel 2025, riconoscendoli come nuovi cittadini della comunità

Incendio San Cipriano

Fiamme nella notte nel salernitano: incendio distrugge un appartamento

Terrore a Pezzano (San Cipriano Picentino) per un incendio scoppiato nella notte. Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme in un appartamento: salvi i residenti, ma si registra la perdita di un animale domestico

Carlo Acutis

La vita di Carlo Acutis diventa un film: al via le riprese di “Il mio nome è Carlo”

A interpretarlo sarà il giovane attore Samuele Carrino, già apprezzato nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Medico visita nefrologica

Giornata mondiale del Rene: all’ospedale di Polla visite gratuite nel reparto di Nefrologia

Le visite si svolgeranno il 12 marzo dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e potranno essere effettuate previa prenotazione chiamando il numero 0975/373361

Liceo Pisacane, studenti vincitori

Padula: il liceo “Pisacane” conquista il secondo posto a “I colloqui Fiorentini”

A realizzarla, gli alunni della classe 3Q (indirizzo Quadriennale): Annunziata Federica, Cuozzo Angelo, D’Anza Mariarita, Luisi Lucia, Ramunno Alessia

Serie D: vietata la trasferta a Savoia per i tifosi della Gelbison

La trasferta è stata vietata ai tifosi rossoblù "per motivi di ordine e sicurezza pubblica".

Carcere

Drone in volo sul carcere di Salerno: due arresti per droga dopo un inseguimento

Scattate le manette per due giovani, un 28enne e un 21enne entrambi originari di Pontecagnano Faiano

Salerno, torna il Salone dello Studente: più di 7mila ragazzi scelgono il proprio futuro

L'appuntamento è per l'11 e 12 marzo presso la Stazione Marittima

Referendum

A Capaccio Paestum un incontro sul Referendum: le ragioni del SI e del No a confronto

L'incontro è in programma per sabato 14 marzo alle ore 18:00