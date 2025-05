Roscigno, “Strade dimenticate dalla Provincia”: parla il sindaco Pino Palmieri

“È sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono in chi versa il nostro paese e in cui versano le strade provinciali” è un fiume in piena Pino Palmieri, sindaco del comune di Roscigno che lamenta la scarsa attenzione della provincia per il comune cilentano.

La denuncia

“Strade provinciali invase dalle erbacce, lavori pubblici fermi da anni, manutenzione inesistente: la Provincia continua a ignorare Roscigno”, è la dura denuncia di Palmieri, che torna a sollevare l’allarme sulle condizioni critiche della viabilità nel comune cilentano: “Le cunette delle strade provinciali sono impraticabili per la vegetazione selvaggia e l’assenza totale di manutenzione mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Non un intervento, non una risposta, non una presenza da parte della Provincia” ha sottolineato il sindaco, che ha fatto il punto della situazione ai microfoni di InfoCilento.

Le precisazioni del sindaco

Il sindaco ha fatto anche sapere che in più occasioni è stata la stessa amministrazione comunale a doversi sostituire agli enti superiori per eseguire lavori urgenti, pur non avendone competenza diretta e ha invitato tutti a prendere visione, personalmente, delle criticità che gli abitanti del comune si ritrovano ad affrontare quotidianamente.