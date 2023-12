Procedono i lavori sulla Strada Provinciale 342 tra il comune di Roscigno e il bivio di Corleto Monforte

Procedono spediti i lavori di messa in sicurezza e ripristino del tratto della Strada Provinciale 342 tra il comune di Roscigno e il bivio di Corleto Monforte. A comunicarlo è stato il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, che ha fatto sapere che la sinergia creata tra l’ente da lui rappresentato e la Provincia di Salerno, presieduta da Franco Alfieri, dovrebbe portare alla consegna dei lavori già nei primi mesi del 2024. “Si è cercato di creare pochissimi disagi ai cittadini aprendo parzialmente il tratto interessato dai lavori” ha specificato Palmieri che ha effettuato un sopralluogo presso i cantieri.

L’iter

L’inizio dei lavori era stato annunciato già durante la scorsa primavera dal primo cittadino di Roscigno che aveva reso noto il bando di gara pubblicato dalla Provincia di Salerno e l’impegno assunto da quest’ultimo ente ad intervenire sulla strada entro il successivo mese di luglio. L’appalto per il ripristino della strada, fondamentale per collegare i comuni dell’entroterra cilentano anche con i centri erogatori di servizi come Roccadaspide, ammontano a poco più di 1.470.000 euro.

Fondamentali i lavori di messa in sicurezza

Un respiro di sollievo per gli abitanti del luogo costretti a percorrere, per tanto tempo, tratti viari dissestati e pericolosi a causa dei movimenti franosi, degli smottamenti e della manutenzione effettuata, talvolta, in tempi molto lunghi.