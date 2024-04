Roccadaspide: 40 punti di sutura per la donna aggredita alla testa dal suo cane

Sono stati necessari quaranta punti di sutura per la sessantacinquenne di Roccadaspide che ieri è stata aggredita improvvisamente dal suo pastore tedesco. L’episodio, che ha lasciato sconvolta l’intera comunità, è accaduto a pochi giorni di distanza dalla tragedia che ha strappato alla vita il piccolo Francesco Pio che a Campolongo è stato aggredito mortalmente da due Pitbull.

Il cane ha aggredito la donna alle spalle

La donna è stata azzannata dal suo cane nella tarda mattinata di ieri, mentre si trovava nel cortile della sua abitazione sita in località Fonte di Roccadaspide, precisamente in via Nazionale. Il cane, regolarmente detenuto e che mai aveva dato segni di aggressività, l’ha prima fatta cadere al suolo e, mentre la sessantacinquenne si trovava con il volto riverso a terra, l’ha aggredita alle spalle. Le urla della malcapitata hanno fatto accorrere il marito e i vicini che l’hanno liberata dalle fauci del cane e hanno allertato i soccorsi.

Importanti le ferite riportate

Importanti e serie le ferite riportate dalla donna che, trasportata presso l’ospedale di Eboli dall’ambulanza della Val Calore, è stata sottoposta a tutte le visite mediche da cui è emerso che erano serie anche le ferite al cuoio capelluto. I denti del pastore tedesco hanno causato lacerazioni profonde alla testa. La donna è rimasta sempre cosciente ed è ancora in osservazione, nelle prossime ore si saprà quando potrà essere dimessa dall’ospedale.

Dalla tac che i medici hanno effettuato non sono emerse, per fortuna, altre lesioni importanti. Il pastore tedesco, regolarmente detenuto, sarà posto in osservazione dal servizio veterinario dell’Asl e potrebbe essere lasciato in affido ai proprietari o affidato ad un canile in base a quanto emergerà dai controlli.