Roscigno: Pino Palmieri non partecipa all’assemblea del SAD “Tanagro, Alto e Medio Sele, Alburni”

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha comunicato, tramite PEC, al presidente del Sub Ambito Distrettuale “Tanagro, Alto e Medio Sele, Alburni”, Michele Di Geronimo, la sua decisione di non partecipare all’assemblea del SAD prevista per martedì 16 aprile alle 19 presso il Castello Normanno di Postiglione.

Motivi della mancata partecipazione

La scelta del sindaco Palmieri è motivata da “una palese violazione della Convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni del SAD“. In particolare, Palmieri contesta la scelta di tenere l’assemblea a Postiglione, presso il Castello Normanno, che coincide con la sede legale del Comune capofila. Secondo il sindaco, la Convenzione non prevede una sede assembleare circolante e la convocazione a Postiglione, senza i necessari provvedimenti abilitativi, rappresenta una violazione del principio di imparzialità.

Altre irregolarità denunciate

Palmieri denuncia inoltre altre irregolarità nella convocazione dell’assemblea. In particolare, il sindaco di Roscigno ha ricevuto la convocazione per la prima convocazione, prevista per il 15 aprile alle 9, solo alle 17 di venerdì 12 aprile, con gli uffici comunali chiusi. Inoltre, Palmieri contesta la possibilità di dichiarare deserta una seduta dopo un tempo arbitrario, come avvenuto nelle precedenti assemblee.

Preoccupazioni per la gestione del servizio rifiuti

Il sindaco di Roscigno esprime infine preoccupazione per la gestione del servizio rifiuti da parte del SAD. Palmieri denuncia il ritardo nell’affidamento del servizio, previsto per aprile 2024, e la creazione di “carrozzoni nei carrozzoni”, con possibili ripercussioni negative sui Comuni e sui cittadini.

Richiesta di annullamento dell’assemblea e rispetto delle regole

Palmieri invita il presidente del SAD a rispettare le regole e ad annullare la convocazione dell’assemblea. Il sindaco di Roscigno auspica inoltre un maggiore rispetto delle regole e una gestione trasparente del SAD, soprattutto in vista delle imminenti procedure ad evidenza pubblica milionarie.