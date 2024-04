Capaccio Capoluogo, Ex asilo Bellelli: concessi locali a 2 associazioni in comodato gratuito

Dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza svolti nel mese di febbraio l’edificio comunale “Ex Asilo Beatrice Bellelli” è quasi pronto per essere nuovamente utilizzato. Negli ultimi giorni il Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri ha comunicato tramite una delibera comunale che alcuni locali della struttura sono stati concessi, in modo gratuito, a due associazioni del posto. Si tratta dell’Associazione di promozione sociale “Umlaut – La tua musa Aps” e dell’Associazione “Agorà dei liberi”. Da contratto il comodato d’uso gratuito avrà durata illimitata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le finalità

Nel contatto l’ente specifica anche che i locali concessi devono essere utilizzati per l’espletamento di attività tendenti al conseguimento di finalità sociali, nell’interesse dell’intera popolazione del territorio di Capaccio Paestum. Inoltre l’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per furti di materiali o per danni a persone o cose. Diverse invece le responsabilità per le associazioni, che dovranno vigilare i locali, eseguire lavori di ordinaria manutenzione e non apportare nessuna modifica all’immobile.

Le specifiche

Le spese relative invece ad acqua ed energia elettrica saranno a carico del Comune, sempre nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Mentre le spese di pulizia e custodia saranno a carico delle associazioni.