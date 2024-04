Corleto Monforte e Ottati: una giornata interamente dedicata alla prevenzione

Il 18 aprile, nei comuni di Corleto Monforte e di Ottati, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione. Ad organizzarla l’associazione “CI-SIM” O.D.V., in collaborazione con l’Asl Salerno e con i due comune guidati rispettivamente dal sindaco Filippo Ferraro e dal sindaco Elio Guadagno.

Le info utili

Le visite gratuite si terranno, a Corleto Monforte, presso l’ambulatorio della Guardia Medica sito in via Umberto I, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 20:00, ad Ottati, presso l’Ambulatorio Medico sito in via XXIV Maggio n.53 c/o Casa Comunale.

L’importanza della prevenzione

Saranno diversi gli screening a cui i cittadini potranno sottoporsi, nello specifico saranno effettuate visite ostetriche con ecografie e PAP TEST, visite tiroidee con ecografia, visite per la prevenzione del cancro del colon, visite dermatologiche, mappatura dei nei e visite senologiche. A disposizione degli utenti ci saranno cinque medici ossia i dottori G. Auriemma, F. Gorga, G. Santangelo, M. A. Scovotto e P. Bruno. E’ fortemente consigliata, a quanti vorranno usufruire di tale opportunità, la prenotazione.

Ecco come prenotare le visite

Per poter effettuare le visite presso il comune di Corleto si potrà prenotare rivolgendosi direttamente agli uffici comunali o inviando un’e-mail all’indirizzo info@comune.corletomonforte.sa.it. In alternativa sarà possibile rivolgersi al presidente del Consiglio Comunale di Corleto Monforte, dott. Carlo Madaio, al numero di telefono 377-4458653 o telefonare al numero 333-3742740.

Per poter effettuare le visite presso il comune di Ottati, invece, si potrà prenotare rivolgendosi alla Farmacia Lavecchia, al numero 0828-1990545 oppure ai numeri 333-3742740 e 391-4562338.