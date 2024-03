Aquara: continuano le “Domeniche della salute”, visite gratuite con il nefrologo Bovi

Non si fermeranno neanche per la Domenica delle Palme le giornate dedicate alla salute promosse dall'amministrazione comunale di Aquara, guidata dal sindaco Antonio Marino. Domani, 24 marzo, il dottor Pino Bovi, esperto nefrologo, raggiungerà Aquara per offrire delle visite gratuite ai cittadini dell'intero territorio e non solo ai residenti.

Le info utili

Il dottor Bovi è uno specialista nella cura dei reni attualmente in servizio presso l'ospedale di Eboli. Le visite gratuite si terranno presso la nuova Guardia Medica sita in via Garibaldi, a partire dalle ore 9:30. Per prenotarsi in anticipo si potrà telefonare al centralino del comune al numero 0828 962003 o alla parafarmacia Dorato al numero 320 7006810.

L'importanza della prevenzione

Si tratta di un'occasione importante per coloro che desiderano una valutazione specialistica della propria salute renale e il dottor Bovi, con la sua vasta esperienza e competenza nel campo nefrologico, sarà a disposizione di tutti per rispondere a domande, fornire consigli ed effettuare esami di base. Le “Domeniche della Salute” di Aquara sono state organizzate al fine di fare prevenzione e garantire a tutti il pieno diritto alla salute.