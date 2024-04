Ospedale di Comunità a Roccadaspide: Valiante plaude all’apertura ma chiede chiarezza sul futuro

L’ex deputato Pd, Simone Valiante, accoglie con favore l’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità di Roccadaspide, il primo della provincia di Salerno e tra i primi in Campania, ma invita a una riflessione approfondita sul suo ruolo e sulle sinergie necessarie per il suo successo.

Un modello di assistenza intermedio

“L’Ospedale di Comunità rappresenta un passo avanti importante per l’assistenza sanitaria nelle aree interne,” afferma Valiante. “Si tratta di una struttura di ricovero che opera come ponte tra ospedale e domicilio, offrendo cure a pazienti che necessitano di assistenza a media/bassa intensità clinica e di degenze di breve durata.”

Funzione e integrazione nella rete territoriale

Valiante sottolinea l’importanza di chiarire le funzioni specifiche dell’ospedale, precisando che non si tratta di un ospedale tradizionale con specializzazioni interne. “Il suo punto di forza è l’integrazione nella rete territoriale,” spiega. “L’assistenza è garantita da un team di infermieri e medici della continuità assistenziale, in sinergia con i servizi di medicina generale e, in caso di necessità, con l’elisoccorso per il trasferimento ai centri ospedalieri di riferimento.”

Sinergie e programmazione per un futuro sostenibile

L’ex deputato evidenzia la necessità di un’attenta programmazione regionale e di una rete di assistenza territoriale ben strutturata per il buon funzionamento dell’ospedale. “Per evitare che diventi un’isola,” afferma, “è fondamentale integrarlo in un sistema sanitario complessivo che includa atti di programmazione regionale, convenzioni con la medicina generale, un regolamento regionale aggiornato e un modello di emergenza urgenza efficiente.”

Valiante conclude invitando a un dialogo costruttivo tra le istituzioni e i professionisti sanitari per delineare il futuro dell’ospedale di Roccadaspide e garantire un’assistenza sanitaria di qualità alle comunità interne della provincia di Salerno.