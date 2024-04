Parte la festa del carciofo di Paestum: venerdì focus sulla dieta mediterranea con la giornalista Vira Carbone

Dal 24 aprile al 1° maggio, il suggestivo borgo di Gromola a Capaccio-Paestum si prepara ad ospitare la Festa del Carciofo di Paestum IGP, un evento dedicato al prelibato ortaggio simbolo del territorio cilentano. Un’occasione unica per immergersi nei sapori autentici della tradizione gastronomica locale, scoprire le novità culinarie a base di carciofi e partecipare a convegni e show cooking con esperti del settore.

Programma ricco di eventi e novità culinarie

Il programma della Festa del Carciofo di Paestum IGP è ricco di eventi che sapranno deliziare i palati di tutti i visitatori. Oltre ai classici piatti della tradizione a base di carciofi, come carciofi fritti, carciofi arrostiti e carciofi ripieni, quest’anno saranno proposte gustose novità culinarie che sorprenderanno anche i palati più esigenti. Tra le specialità da non perdere, il carciofo ripieno “mbuttunato”, una vera e propria perla della cucina cilentana, il caciobab, un caciocavallo a forma di kebab con peperone crusco e crema di carciofo, e il “Fior di Carciofo”, un gelato al carciofo creato da Danilo Cinelli, maestro gelatiere di Vallo della Lucania.

Convegni e show cooking con esperti del settore

La Festa del Carciofo di Paestum IGP sarà anche un’occasione per approfondire le proprietà benefiche del carciofo e il suo ruolo fondamentale nella Dieta Mediterranea. Il 26 aprile alle 18, si terrà un convegno dal titolo “Il Carciofo nella Dieta Mediterranea”, moderato dalla giornalista Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno Benessere su Rai Uno. Al convegno interverranno illustri relatori, tra cui il Sindaco di Capaccio-Paestum Franco Alfieri, il Presidente del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP Alfonso Esposito e il Direttore del Consorzio Emilio Ferrara.

Musica e divertimento per tutti

Le serate della Festa del Carciofo di Paestum IGP saranno animate da musica popolare cilentana, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Il 29 aprile, imperdibile appuntamento con il concerto di Gigione e Gio Donatello, due artisti che faranno cantare e ballare il pubblico con le loro hit.

Informazioni e contatti

La Festa del Carciofo di Paestum IGP è organizzata dall’associazione culturale “Il Tempio di Hera Argiva”, in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP e la O.P. Terra Orti. Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo dell’evento, è possibile visitare il sito web www.carciofodipaestum.it.