Festa del Carciofo 2024: dal 24 aprile al 1° maggio un’esplosione di gusto e divertimento a Capaccio-Paestum

Siete pronti a tuffarvi in una settimana all’insegna del gusto e della tradizione? Dal 24 aprile al 1° maggio 2024, il borgo di Gromola a Capaccio-Paestum si prepara ad ospitare la nuova edizione della Festa del Carciofo di Paestum IGP.

La festa del carciofo dura 8 giorni

Quest’anno la festa si fa ancora più lunga, con un’apertura continuativa che vi permetterà di assaporare tutte le specialità a base di carciofo per ben otto giorni. E per chi non vuole perdersi neanche un boccone, saranno aperti anche i pranzi del 25 aprile, 28 aprile e 1° maggio.

Oltre ai classici piatti della tradizione, preparatevi a due new entry che stuzzicheranno il vostro palato: il carciofo ripieno “mbuttunato”, una vera e propria specialità cilentana, e il caciobab, un caciocavallo a forma di kebab con peperone crusco e crema di carciofo.

L’incontro con gli esperti

Il 26 aprile, un incontro con esperti del settore e istituzioni sarà dedicato al ruolo del Carciofo nella Dieta Mediterranea, un momento di approfondimento sull’importanza di questo ortaggio per la nostra salute. A moderare sarà la giornalista Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno Benessere, il programma dedicato alla salute e alla medicina in onda il sabato mattina su Rai Uno.

Tutte le serate saranno allietate da musica popolare cilentana, per un’atmosfera di festa e divertimento. E il 29 aprile, non perdetevi il concerto di Gigione e Gio Donatello, due artisti che vi faranno cantare e ballare con le loro hit.

Un evento imperdibile

La Festa del Carciofo di Paestum è un evento imperdibile per celebrare il Re della Primavera in un contesto di gioia, condivisione e sapori autentici.

L’organizzazione della manifestazione è curata dall’associazione culturale “Il Tempio di Hera Argiva” presieduta da Pasquale Palladino, coadiuvata dal Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP e dalla O.P. Terra Orti.