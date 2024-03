Ricetta della domenica: i carciofi di Paestum gratinati, una deliziosa prelibatezza ricca di benefici

I carciofi gratinati sono un piatto gustoso e versatile che si presta a molte occasioni. La combinazione di carciofi freschi, formaggio filante e una crosticina dorata li rende irresistibili per gli amanti dei sapori robusti. Inoltre, i carciofi sono noti per i loro numerosi benefici per la salute, rendendo questa ricetta non solo deliziosa ma anche nutriente. Scopriamo insieme come preparare i carciofi gratinati e quali benefici apportano alla nostra salute.

Ingredienti

4 carciofi freschi

1 limone (succo)

100 g di pangrattato

50 g di formaggio grattugiato (come parmigiano o pecorino)

2 spicchi d’aglio tritati

2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

4 cucchiai di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Inizia pulendo i carciofi. Rimuovi le foglie esterne più dure fino a raggiungere le foglie più tenere. Taglia le punte delle foglie e taglia la parte superiore del carciofo. Taglia anche il gambo, lasciando solo la parte tenera. Assicurati di eliminare eventuali spine rimaste.

Metti i carciofi puliti in una ciotola con acqua fredda e aggiungi il succo di limone per evitare che si ossidino e mantengano il loro colore verde brillante.

Prepara una pentola d’acqua salata e porta ad ebollizione. Aggiungi i carciofi e cuoci a fuoco medio per circa 15-20 minuti, fino a quando le foglie esterne possono essere staccate facilmente. Scolali e lasciali raffreddare.

Pre-riscalda il forno a 200°C. In una ciotola, mescola il pangrattato, il formaggio grattugiato, l’aglio tritato, il prezzemolo, l’olio d’oliva, il sale e il pepe. Mescola bene fino a ottenere un composto uniforme. Prendi un carciofo raffreddato e allarga leggermente le foglie. Riempi lo spazio tra le foglie con il composto di pangrattato e formaggio. Ripeti il processo per gli altri carciofi.

Disponi i carciofi gratinati in una teglia da forno leggermente unta con olio d’oliva.

Inforna per circa 20-25 minuti o fino a quando la superficie dei carciofi risulta dorata e croccante.

Sforna e lascia raffreddare per qualche minuto prima di servire.

Benefici dei carciofi

I carciofi sono una fonte ricca di nutrienti e vantano diversi benefici per la salute. Sono noti per il loro alto contenuto di antiossidanti, che aiutano a combattere i radicali liberi e a proteggere il corpo dai danni cellulari. Inoltre, i carciofi sono una buona fonte di fibre, che promuovono la salute digestiva e aiutano a mantenere un peso sano. Contengono anche vitamine essenziali come la vitamina C, la vitamina K e la vitamina B9 (acido folico). Questi nutrienti supportano la salute del sistema immunitario, la coagulazione del sangue e la formazione delle cellule sanguigne. I carciofi sono anche noti per il loro potenziale effetto sul fegato, promuovendo la funzione epatica e la detossificazione.



La loro combinazione di sapori e consistenze, insieme ai benefici per la salute che offrono, li rende una scelta eccellente per arricchire la tua tavola. Buon appetito!