Ricetta della domenica: la torta Red Velvet, un morbido tuffo nel gusto americano

La Red Velvet è un dolce iconico della tradizione americana, famoso per il suo colore rosso intenso e il sapore vellutato. Un vero e proprio trionfo di gusto che conquista al primo morso, perfetto per una festa o una coccola golosa.

Contenuti IngredientiPreparazioneConsigli

Ingredienti

Per l’impasto:

250 g di farina 00

120 g di burro

240 g di zucchero semolato

3 uova

1 bacca di vaniglia

15 g di cacao amaro

1 cucchiaino di colorante rosso in gel

1 cucchiaino di aceto di mele

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

250 ml di latte

Per la crema al formaggio:

275 g di Philadelphia

275 g di mascarpone

350 g di panna fresca liquida

160 g di zucchero a velo

1 bacca di vaniglia

Preparazione

Impasto: in una planetaria montate il burro a temperatura ambiente con lo zucchero semolato fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite le uova una alla volta, sempre mescolando. Aggiungete i semi della bacca di vaniglia e il cacao setacciato. In una ciotola a parte mescolate il colorante con l’aceto di mele. Unite il composto di aceto al composto di burro, alternandolo con il latte e la farina setacciata. Aggiungete infine il bicarbonato e mescolate bene. Versate l’impasto in due teglie imburrate e infarinate da 20 cm di diametro e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti.

Crema: in una ciotola montate il Philadelphia con il mascarpone e lo zucchero a velo. Unite la panna fresca liquida e i semi della bacca di vaniglia e montate fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Composizione: una volta fredde, farcite le due basi con la crema al formaggio e decorate con ciuffetti di panna e frutti di bosco a piacere.

Consigli