Sicignano degli Alburni celebra la Giornata Mondiale dell’Udito con visite gratuite

Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Udito, il comune di Sicignano degli Alburni, guidato dal sindaco Giacomo Orco, in collaborazione con AVIS Comunale Eboli e in partnership con il Centro per l’Udito, ha promosso una giornata dedicata alla prevenzione e alla raccolta sangue.

La giornata

L’appuntamento è previsto per domani, domenica, 3 marzo 2024, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 presso piazza Biagio Germano, sita nel centro di Sicignano.Gli interessati potranno approfittare degli operatori sanitari che hanno dato la loro disponibilità per sottoporsi ad uno screening gratuito dell’udito o per contribuire alla raccolta straordinaria di sangue.

L’importanza della prevenzione

L’obiettivo che si è prefissata l’OMS in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito 2024 è quello di rendere la cura dell’orecchio e dell’udito una realtà accessibile a tutti, migliorando l’accesso alla cura e mitigando il costo di una perdita uditiva non affrontata.

Uno scopo da raggiungere attraverso la sensibilizzazione e la condivisione di informazioni, rivolte al pubblico e agli operatori sanitari.