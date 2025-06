Roscigno lancia l’appello: “Facciamo Fusione!” ai Comuni Confinanti

Il Comune di Roscigno ha lanciato un appello pubblico rivolto alle amministrazioni comunali vicine, proponendo l’avvio di un percorso di fusione amministrativa. L’iniziativa mira a contrastare gli effetti dell’abbandono e dell’isolamento che affliggono le piccole comunità, individuando nell’unione delle forze la strategia principale per assicurare un futuro più solido ai propri cittadini.

La proposta del Sindaco Pino Palmieri

L’appello, diffuso dal Sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, sottolinea la convinzione che la fusione rappresenti l’unica via percorribile per il progresso dei territori. “In un momento in cui abbandono e isolamento colpiscono duramente le nostre comunità, crediamo che unire veramente le forze sia l’unica vera strada per garantire un futuro migliore ai nostri cittadini”, ha dichiarato il primo cittadino. L’amministrazione di Roscigno si dichiara pienamente disponibile a un confronto aperto e alla costruzione congiunta di un progetto “serio e condiviso”.

Un futuro diverso

L’iniziativa non è solo un invito alla collaborazione, ma anche un richiamo alla responsabilità collettiva verso il futuro delle comunità montane e interne. Il Sindaco Palmieri ha esplicitamente invitato gli amministratori dei comuni limitrofi interessati a prendere contatto, ribadendo: “Roscigno è pronta a fare la sua parte. Costruiamo insieme una nuova realtà, più forte, più unita, più viva”. L’obiettivo finale è la creazione di un’entità amministrativa più robusta, capace di affrontare con maggiore efficacia le sfide socio-economiche e demografiche del territorio.