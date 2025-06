Roscigno: verso una città senza barriere

Il Comune di Roscigno ha intrapreso un percorso significativo verso la piena inclusione sociale con la presentazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Questo documento, definito come “un atto fondamentale”, si propone di promuovere l’accessibilità e la partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita pubblica, con particolare attenzione a persone con disabilità, anziani, bambini e a chiunque si trovi, anche temporaneamente, in condizioni di mobilità ridotta. L’iniziativa riflette la volontà dell’amministrazione di creare uno spazio urbano “realmente democratico e moderno”, fruibile da tutti e libero da ostacoli fisici, sensoriali o percettivi.

Un piano in linea con la normativa internazionale

La redazione del PEBA di Roscigno non si configura solamente come un adempimento normativo, ma come una dimostrazione tangibile dell’impegno del Comune. Il piano è stato sviluppato in conformità con le linee guida stabilite dalla normativa vigente e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. L’obiettivo è quello di individuare e superare le barriere presenti sul territorio, focalizzandosi in particolare su edifici pubblici, spazi urbani, percorsi pedonali e servizi comunali. Questo processo di analisi e pianificazione mira a costruire “una comunità più equa, accogliente e attenta ai bisogni di tutti”.

Una Roscigno più giusta

Il PEBA di Roscigno è concepito come “una base operativa e strategica”, destinata a essere aggiornata e implementata nel tempo. Questo approccio dinamico prevede un confronto continuo con la cittadinanza e le associazioni rappresentative, garantendo che il piano rimanga sempre rispondente alle reali esigenze della comunità. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha riassunto l’ambizioso traguardo: “L’obiettivo finale è chiaro: rendere Roscigno sempre più accessibile, più vivibile e più giusta.” L’iniziativa del Comune di Roscigno si propone quindi come un modello per altre realtà locali, sottolineando l’importanza di un’azione concreta e partecipata per garantire i diritti di tutti i cittadini.