Roscigno: attivo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco

Da diversi anni, oramai, a Roscigno, nei mesi estivi, viene attivato il presidio rurale dei Vigili del Fuoco. Il presidio, per la stagione estiva 2025, è ripartito ieri ed è utile soprattutto a fronteggiare l’emergenza incendi dei mesi più caldi. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto il presidio per conoscere la sede, sita nel cuore di Roscigno, e per scoprire le numerose e fondamentali attività che si svolgono al suo interno e in cui saranno impegnati i Vigili del Fuoco.

Maggiore sicurezza sul territorio

Per consentire uno svolgimento ottimale delle operazioni di emergenza e di soccorso, a Roscigno, è stata anche potenziata la pista di atterraggio per l’elisoccorso e, come confermato dal sindaco Pino Palmieri, continua l’impegno per attivare una caserma permanente dei vigili del fuoco, operativa tutto l’anno. Ai microfoni di InfoCilento il primo cittadino Palmieri e il Comandante Vicario dei Vigili del Fuoco di Salerno, Ing. Massimo Silvestrini.