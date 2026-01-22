Roccadaspide: la Polizia Locale in festa per San Sebastiano, ecco il programma

La Polizia Locale festeggia San Sebastiano venerdì, 23 gennaio 2026, nel mese che ricorda il martirio del Centurione Romano caduto sotto le persecuzioni della tetrarchia dell’Imperatore Diocleziano nel III sec. d.C. In onore di San Sebastiano a Roccadaspide si terrà l’evento denominato proprio: “La Polizia Locale festeggia San Sebastiano”, un’iniziativa fortemente voluta dal Comando di Polizia Locale e patrocinata dal Comune guidato dal Sindaco, Gabriele Iuliano.

Istituito il “Premio San Sebastiano”

L’evento è stato organizzato in partnership con l’Associazione “San Sebastiano Martire” e comprende un programma di celebrazioni che culmineranno presso l’Aula Consiliare della Città. Tra le novità dell’evento l’assegnazione del “Premio San Sebastiano” che sarà conferito a tutti i cittadini di Roccadaspide che portano il nome del Santo. Presso l’Aula Consiliare saranno, inoltre, rilasciati diversi attestati di partecipazione e riconoscimenti e a consegnarli sarà il Sindaco, Gabriele Iuliano con il rappresentante dell’associazione “San Sebastiano”, Pompeo Perretta.

Gli interventi

Presenti all’evento i rappresentanti istituzionali di vari Comandi della Polizia Locale della Provincia di Salerno, delle Forze dell’Ordine, dell’Associazione Carabinieri in Congedo. L’appuntamento liturgico è in programma alle ore 18,00, presso la Chiesa della Natività – Beata Vergine Maria di Roccadaspide dove il Parroco, Don Gianluca Cariello, presiederà la Santa Messa.

L’Associazione promotrice proporrà e curerà, inoltre, la mostra itinerante sul martirio di San Sebastiano con l’esposizione di opere del periodo barocco-rinascimentale ed una proiezione a tema, mentre la liturgia sarà animata dal Coro Polifonico di Roccadaspide, diretto da Sabina Martiello.