Roccadaspide, festa della castagna: successo per le visite guidate tra castagneti e antiche fortezze

Numeri da record per l’edizione 2025 della Festa della Castagna di Roccadaspide, l’evento che celebra il Marrone IGP. Durante la manifestazione, che ha visto la partecipazione di tantissimi turisti e visitatori, si è tenuta l’iniziativa “Passeggiata e racconti tra le vie del borgo e i castagneti”, un pomeriggio d’autunno tra sentieri di castagni millenari e vicoli antichi, in pratica, quello che hanno trascorso le persone giunte a Roccadaspide.

L’iniziativa

Più di cinquanta persone, che hanno aderito all’iniziativa sono state accompagnate, con un bus messo a disposizione gratuitamente, tra i castagneti dell’area montana di Roccadaspide dove hanno trovato i veterani della castanicoltura rocchese pronti a raccontare tutti i segreti legati alla cura dei castagneti e alle tecniche di raccolta del prodotto.

Una visita narrata, dunque, che ha visto i partecipanti giungere, al termine della passeggiata all’aperto, fino al Castello Filomarino per una visita guidata gratuita alla scoperta dei misteri e delle suggestioni della fortezza medievale.

A conclusione della lunga escursione tra sentieri e luoghi storici è stato offerta a tutti una degustazione di castagnacci, il dolce tipico di Roccadaspide preparato rigorosamente con farina e crema di castagne.

Il progetto

La “passeggiata nel borgo” è stata promossa da MyFair – Italia Emotion Way nell’ambito del Progetto “Monti Alburni, Vesole, Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” finanziato dalla Regione Campania con fondi FSC e nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025. Il Progetto coinvolge i comuni di Roccadaspide, Trentinara, Felitto, Controne, Magliano Vetere e Monteforte Cilento, sei borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni uniti da un’identità culturale e paesaggistica condivisa e attivi per far conoscere a tutti le tradizioni, le risorse e le infinite bellezze del territorio.