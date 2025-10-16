La Giunta Comunale di Roccadaspide ha dato il via libera al progetto di riqualificazione e decoro di Borgo Tuoro, l’antica località montana del comune. L’amministrazione comunale ha approvato un atto destinato al agli uffici con l’obiettivo di redigere un progetto esecutivo per il rilancio dell’area.

La volontà di riqualificazione

L’iniziativa è volta a valorizzare Borgo Tuoro, riconosciuto nel documento come un “villaggio rurale”, attraverso una serie di interventi mirati a migliorare l’accessibilità e l’estetica del borgo. La delibera sottolinea l’intenzione del Comune di Roccadaspide di procedere con la stesura di un progetto che includa specifiche opere.

Gli interventi previsti

Il progetto di riqualificazione, nelle sue linee generali, dovrà prevedere i seguenti interventi:

La pavimentazione stradale all’interno del Borgo.

L’installazione di faretti nell’area.

L’installazione di fioriere in cemento.

Il miglioramento della viabilità che conduce al borgo.

La proposta di delibera è stata avanzata dal Sindaco, Gabriele Iuliano, ed è stata approvata all’unanimità.