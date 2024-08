Roccadaspide, Borgo Tuoro si colora con il “Progetto rinascita”: domani la presentazione

Borgo Tuoro, località antica e montana di Roccadaspide, rivive con il “Progetto rinascita”. L’idea è nata spontaneamente da un gruppo di artisti e residenti che, in una sera d’estate fatta di chiacchierate all’ombra degli alberi e delle antiche case dell’area rurale, hanno deciso di colorare il loro borgo per renderlo più vivace e ancora più poetico.

A partecipare alla realizzazione delle opere d’arte anche i bambini che si sono divertiti a raccogliere una serie di oggetti in disuso poi riqualificati per essere utilizzati per abbellire la località.

Il progetto per Borgo Tuoro

“Il filo conduttore tra noi abitanti del luogo è il borgo stesso quindi ci ha spinti ad agire il desiderio di condividere un argomento e lo abbiamo coniugato in arte e il nostro gruppo è cresciuto man mano, fino a coinvolgere tutta la comunità”, ha affermato una delle artiste promotrici del progetto, Maddalena Stoppiello.

L’arte ha unito e coinvolto le persone, dunque, che hanno colorato, dipinto e valorizzato il borgo con vere opere a cielo aperto e dolcissime frasi espressione di attaccamento al proprio luogo di origine.

Opere che parlano, quelle di località Tuoro, come l’opera che raffigura un soffione simbolo di leggerezza e trasformazione.

Oltre a Maddalena Stoppiello hanno lavorato alle opere Giuseppe e Filomena Gorrasi, Cosimo e Tina Gorrasi, Vincenzo Corcillo e tutte le persone del posto sempre disponibili e operative, unite allo scopo di fare il bene della propria terra.

Il progetto sarà presentato, alla presenza dell’amministrazione comunale di Roccadaspide, domani, 18 agosto, alle ore 19:00 presso Borgo Tuoro. L’invito a partecipare è aperto a tutti.