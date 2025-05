Roccadaspide, Auricchio: “Nessuna visita della GDF a casa mia, diffusa una grave bugia”

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa del vicesindaco di Roccadaspide e presidente dell’associazione aree interne del Cilento, Girolamo Auricchio.

Ancora una ennesima, gravissima, vergognosa e sconcertante menzogna che falsamente e spudoratamente, in maniera palesemente denigratoria, afferma e dichiara che sabato sera Agenti della Guardia di Finanza si sono recati presso la mia abitazione, essendo io Vicesindaco del Comune di Roccadaspide, per acquisire atti e documenti.

Mi dispiace deludere costoro, ma sabato sera sono stato tranquillamente a casa a guardare la televisione e non ho avuto il piacere di ricevere alcuna visita, men che mai della Guardia di Finanza.

Una menzogna assoluta, un falso clamoroso, che ancora una volta questo pseudo giornale, che da ormai diversi anni pubblica falsità e menzogne, denigrando l’Amministrazione comunale e il Comune di Roccadaspide.

E un’azione continuativa e costante che è sostenuta verosimilmente da personaggi locali, che vogliono contrastare l’amministrazione comunale, i quali costruiscono quotidianamente a tavolino falsità che poi fanno pubblicare, al solo fine di far cadere la maggioranza di governo della Città e sovvertire così l’ordine democratico, che legittimamente si è determinato all’esito delle elezioni amministrative dell’ottobre del 2021.

Una cosa insopportabile, sconcertante, vergognosa e che viene sistematicamente messa in atto con articoli che settimanalmente vengono pubblicati e finalizzati chiaramente a colpire l’amministrazione comunale, il sindaco, il vicesindaco, la giunta per finalità politiche.

Tutto però basato su falsità, bugie e menzogne.

Sto per depositare l’ennesima querela contro questo giornale, chiunque abbia diffuso la falsa e menzognera notizia, che andrebbe indagato seriamente su chi lo finanza e chi costruisce scientificamente queste menzogne e queste falsità.

Ai cittadini di Roccadaspide intendo dire siamo sotto attacco e sono ormai mesi che personaggi locali, insieme al giornale Le Cronache di Salerno, stanno costruendo una montagna di bugie e di menzogne contro l’Amministrazione comunale, denigrandola, diffamandola e calunniandola anche con false denunce alla Procura della Repubblica, e per le quali chiaramente risponderanno tutti nelle sedi opportune, sul piano penale e civile.

La democrazia si conquista vincendo le elezioni, non calunniando, diffamando e denigrando le persone con notizie false e con esposizione di fatti inesistenti.

Ma non ci fermeremo e non arretreremo di un millimetro di fronte a queste azioni carognesche, vergognose e a questi atti di vero e proprio sciacallaggio.