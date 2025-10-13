Roberto Fico lancia la sua lista civica: c’è anche Vincenzo Speranza, ex sindaco di Laurito

Roberto Fico lancia la lista civica "Roberto Fico Presidente" per le elezioni in Campania, coinvolgendo attivisti e amministratori, tra cui l'ex sindaco di Laurito

A cura di Ernesto Rocco
Roberto Fico

La corsa alle elezioni regionali in Campania si arricchisce di un nuovo elemento. Il candidato presidente della coalizione progressista, Roberto Fico, ha annunciato la costituzione di una lista civica che porterà il suo nome: “Roberto Fico Presidente”. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del candidato, che ha anche mostrato il logo della nuova formazione.

La lista “Roberto Fico Presidente” in campo

La lista civica si affiancherà alle altre formazioni della coalizione che sosterranno Fico nelle consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre. Secondo quanto dichiarato dal candidato, la lista “Roberto Fico Presidente” sarà presente in tutte le province della regione. Fico ha sottolineato che l’obiettivo è portare “nuove energie, competenze, idee al servizio del nostro progetto per la Campania del futuro”.

Chi fa parte della nuova formazione civica

Il profilo dei candidati che comporranno la lista è stato delineato come un mix di figure provenienti dalla società civile. L’intenzione è coinvolgere “attivisti, imprenditori, insegnanti, educatori, amministratori. Tutte persone che già si spendono per il proprio territorio da anni e che vogliono dare un contributo alla nostra coalizione”.

Si tratta quindi di un tentativo di attrarre personalità non strettamente legate ai partiti tradizionali, ma con una comprovata esperienza sul campo.

La scelta di Vincenzo Speranza

Tra i primi nomi resi noti che faranno parte della lista c’è quello di Vincenzo Speranza. Attuale sindaco di Laurito e presidente della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, Speranza ha compiuto una scelta significativa. Egli ha infatti deciso di lasciare le due cariche istituzionali che ricopriva per dedicarsi interamente alla candidatura alle elezioni regionali con la lista civica di Roberto Fico.

Prossime tappe per la presentazione

L’ufficializzazione della lista e dei suoi componenti avverrà a breve. Fico ha infatti anticipato che “Nei prossimi giorni la presentazione a Napoli!”. L’evento sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il progetto politico e le figure che si impegneranno per la Campania del futuro.

