Rivoluzione al Ruggi di Salerno: azzerata la direzione strategica

Novità ai vertici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La direzione strategica dell’ospedale è stata azzerata. La decisione, arrivata in concomitanza con la nomina del nuovo direttore generale, Odoardo Veroliva, mira a imprimere una svolta nella governance dell’ospedale, reduce da un periodo caratterizzato da complessità gestionali e organizzative.

Odoardo Veroliva al timone

Il neo-direttore generale, Odoardo Veroliva, proviene dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, dove ricopriva il ruolo di direttore generale facente funzione. La sua carriera è costellata di incarichi di rilievo nella sanità campana: è stato direttore generale dell’Asl di Salerno e del Centro Diagnostico di Mercato San Severino, oltre a ricoprire ruoli gestionali presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli e l’Asl Napoli 3 Sud. La sua esperienza lo rende una figura di riferimento per la riorganizzazione e il rilancio del Ruggi d’Aragona, in un contesto regionale che necessita di risposte efficaci alle sfide della sanità pubblica.

Le nuove nomine

Con l’arrivo di Veroliva, si è proceduto alla nomina di una nuova squadra dirigenziale, essenziale per l’immediata operatività e per affrontare le sfide imminenti. La dottoressa Elvira Bianco è stata confermata nel ruolo di direttore amministrativo, garantendo continuità in un settore cruciale. Al suo fianco, è stata nominata la dottoressa Maria Morcone come direttore sanitario dell’Ospedale San Pio di Benevento, mentre il dottor Mario Ferrante assumerà l’incarico di direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud. Questi professionisti, con le loro competenze e provenienze diversificate, contribuiranno a definire le nuove strategie e a implementare le riforme necessarie per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno.

Altre novità

Ieri, intanto, Nella seduta di oggi, la Giunta Regionale della Campania ha individuato i Direttori Generali di 15 Aziende Sanitarie. All’Asl Salerno, confermato Gennaro Sosto.

I nominativi sono i seguenti:

– Azienda Sanitaria Locale Avellino: Concetta Conte;

– Azienda Sanitaria Locale Benevento: Tiziana Spinosa;

– Azienda Sanitaria Locale Caserta: Mario Ferrante;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: Gaetano Gubitosa;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord: Monica Vanni;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud: Giuseppe Russo;

– Azienda Sanitaria Locale Salerno: Gennaro Sosto;

– Azienda Ospedaliera “Cardarelli” di Napoli: Antonio D’Amore;

– Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli: Anna Iervolino;

– Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino: Germano Perito;

– Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento: Maria Morgante;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”: Elvira Bianco;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”: Mario Iervolino;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”: Ciro Verdoliva;

– IRCCS Fondazione Pascale di Napoli: Maurizio Di Mauro.