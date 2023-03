Ritorna la cicogna bianca nel Vallo di Diano, ecco lo spettacolo emozionante | FOTO

In copertina la foto spettacolare del maschio che rivolge il suo sguardo verso la luna in attesa della compagna.

Ritorna per il 28esimo anno consecutivo, allo storico nido di Sala Consilina la cicogna.

E lo fa regalando ancora una volta uno spettacolo emozionante. L’eleganza del maschio, che precede la femmina, è stata immortalata da Cono Cimino sul far della sera.

Un’immagine che sembra un dipinto

Come in un dipinto, la cicogna, con aria quasi sognante, rivolta verso la luna sembra attendere la sua compagna, con la quale darà vita, per il 28esimo anno consecutivo sul traliccio di località “Termini” di Sala Consilina, ad una nuova famiglia.

Ormai da quando sono arrivate per la prima volta nel Vallo di Diano, le cicogne sono protette dai volontari dell’ A.T.A.P.S onlus.

Una bellissima storia che si ripete da 28 anni

Il nido, in località “Termini”, scelto dalla coppia di cicogne bianche è posizionato sull’estremità di un traliccio di media tensione dell’Enel e fu individuato per la prima volta nella primavera del 1996 proprio da una squadra di sorveglianza ambientale dell’Associazione Tutela Ambientale A.T.A.P.S onlus di Sala Consilina.