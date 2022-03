La cicogna torna nel Vallo di Diano: oggi primo avvistamento

La cicogna bianca ritorna a nidificare nel Vallo di Diano. Un esemplare maschio è stato avvistato in prossimità in località Termini in prossimità del fiume Tanagro.

L’evento si ripete consecutivamente da ben 27 anni. La cicogna bianca ogni anno sceglie per nidificare sempre lo stesso traliccio dell’alta tensione messo in sicurezza dai tecnici dell’Enel. In 27 anni in località Termini sono nati oltre 60 cicognini.

A vigilare sulla tranquillità della coppia i volontari dell’ATAPS.

La femmina depone mediamente 5-6 uova. I cicognini, a circa 85 giorni di età, abbandonano il nido e così, nel mese di agosto, sono pronti per avviare la rotta di migrazione verso i quartieri di svernamento del Sud Africa.