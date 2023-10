Rissa a Casal Velino Scalo: ferito un giovane

Una lite scoppiata intorno alle 20.30 nella frazione Velina di Castelnuovo Cilento ha lasciato un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni. Il luogo in cui è avvenuto l’incidente è stato un noto bar della zona.

Cause ancora da accertare

Le cause scatenanti della lite sono ancora da stabilire. Tuttavia, ciò che è certo è che due persone sono venute alle mani in un violento confronto.

Un 39enne, secondo quanto riportato dai testimoni, ha cercato di separare i due litiganti. Purtroppo, ha ricevuto una coltellata a una mano da uno dei partecipanti alla rissa.

Rapidità nell’Intervento

Le Forze dell’Ordine sono intervenute immediatamente sulla scena, insieme a un’ambulanza del 118 della Misericordia di Ascea. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Le ferite

Il 39enne ha riportato una ferita lacero contusa causata da un’arma da taglio. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma l’incidente rimane un grave episodio.