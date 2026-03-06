Rinascita per l’Antica Volcei: dal Governo quasi mezzo milione di euro per il Parco Archeologico

Il progetto del comune di Buccino denominato “Parco Archeologico Urbano Antica Volcei” è stato ammesso al finanziamento nell’ambito della ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’annualità 2024.

L’intervento si inserisce in una strategia nazionale di tutela dei beni culturali, premiando la validità progettuale presentata dall’amministrazione locale per la salvaguardia di uno dei siti più suggestivi del territorio campano.

Un finanziamento strategico per la cultura e il turismo

Il sostegno economico è stato formalizzato attraverso il DPCM del 30 dicembre 2025, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie a questo decreto, al Comune di Buccino è stato assegnato un contributo complessivo di 478.128,36 euro. Tali risorse saranno interamente destinate alla valorizzazione del patrimonio archeologico della città antica di Volcei, permettendo di dare continuità alle azioni di conservazione e promozione del sito.

L’amministrazione comunale ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come questo stanziamento rappresenti un tassello fondamentale per lo sviluppo locale:

“Si tratta di un risultato significativo che consentirà di proseguire nel percorso di tutela, recupero e valorizzazione del nostro straordinario Parco Archeologico, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale e turistica della comunità.”

Prossimi passi e avvio dei cantieri

L’ottenimento dei fondi apre ora la fase operativa per l’esecuzione degli interventi previsti dal piano di riqualificazione. Gli uffici competenti daranno inizio nei prossimi giorni agli adempimenti tecnici necessari per formalizzare l’iter burocratico e avviare nel più breve tempo possibile le attività di cantiere. L’obiettivo è trasformare queste risorse in benefici tangibili per la collettività, potenziando la fruibilità di un’area archeologica che rappresenta il cuore identitario e il volano economico del territorio.