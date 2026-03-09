Rifiuti a Bellizzi, pugno di ferro del sindaco Volpe: “Basta scostumatezza, pronti a sanzioni severe”

Il decoro urbano di Bellizzi torna al centro dell’agenda politica con un monito severo da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Mimmo Volpe ha espresso con fermezza la necessità di porre fine alla gestione irregolare del conferimento dei rifiuti condominiali, segnalando come la negligenza di pochi stia compromettendo gli sforzi dell’intera comunità. A seguito dell’ennesimo intervento di pulizia straordinaria effettuato dagli operatori della Sarim Ambiente, il primo cittadino ha annunciato un inasprimento dei controlli e delle relative sanzioni.

Il divieto di sosta permanente dei bidoni su suolo pubblico

Il nodo centrale della questione riguarda l’occupazione impropria del suolo pubblico. Secondo il regolamento comunale, è vietato lasciare i bidoni della raccolta differenziata in modo permanente sulle strade. Tale pratica, oltre a degradare l’immagine del territorio, favorisce il fenomeno del conferimento selvaggio da parte di soggetti esterni.

Il sindaco ha chiarito che i contenitori devono essere custoditi all’interno dei portoni e esposti solo negli orari prestabiliti, ovvero a partire dalle ore 21:00 della sera precedente la raccolta, per poi essere ritirati la mattina successiva. “Attenzione, non siamo più disposti a tollerare strafottenza e scostumatezza in merito al conferimento dei rifiuti condominiali”, ha dichiarato categoricamente Volpe, sottolineando che la Polizia Municipale agirà con estremo rigore d’ora in avanti.

Le soluzioni per i condomini: aree recintate e suolo pubblico gratuito

Per agevolare il corretto conferimento e venire incontro alle esigenze dei residenti, l’amministrazione propone diverse alternative tecniche. Laddove sia presente un’area condominiale privata, è possibile realizzare un casotto o uno spazio recintato dove alloggiare i bidoni. In questo caso, consegnando le chiavi agli operatori ecologici, il ritiro avverrà sistematicamente ogni giorno senza oneri per i cittadini.

In assenza di spazi privati, il Comune offre un’ulteriore opportunità agevolata: i condomini possono richiedere agli uffici comunali l’uso di uno spazio adiacente di proprietà pubblica, che sarà concesso a titolo completamente gratuito per la gestione dei rifiuti.

Controlli permanenti e kit individuali per i cittadini

Qualora non vi siano le condizioni per un accordo condominiale o manchino gli spazi comuni, resta valida l’opzione dei contenitori individuali identificati con nome e cognome. Chi non avesse ancora provveduto al ritiro del proprio kit può farlo recandosi quotidianamente presso l’Ufficio Ambiente in Via Manin 4.

L’obiettivo dell’amministrazione è ripristinare quegli standard di civiltà che hanno reso Bellizzi un modello a livello nazionale. “Da oggi si apre un confronto e controlli permanenti. Ritorniamo ad essere i cittadini virtuosi che hanno consentito di primeggiare e vincere riconoscimenti nazionali alla nostra bella comunità”, ha concluso il sindaco Volpe, ribadendo che ogni anomalia o violazione del regolamento ambiente sarà puntualmente sanzionata.