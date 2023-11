Ricorso elettorale ad Agropoli, Pesce: «Fiducioso su esito del ricorso»

«La sospensione della sentenza del Tar è stata confermata. Una decisione che non ci sorprende, vista la prassi in materia. Resto quindi fiducioso nell’esito del giudizio di merito». Così ha commentato la decisione dei giudici di Palazzo Spada Raffaele Pesce, consigliere comunale del gruppo Liberi e Forti.

La decisione del Consiglio di Stato

L’udienza pubblica in cui verrà presa la decisione definitiva è stata fissata per il 19 dicembre 2023. Fino a questa data sindaco e consiglieri comunali resteranno in carica.

Il Tar nelle scorse settimane aveva decretato l’annullamento della proclamazione degli eletti. Ciò aveva portato alla nomina di un commissario prefettizio e alla convocazione delle elezioni (nelle sezioni 7, 14, 16 e 21) per metà dicembre. Provvedimenti poi sospesi dal Consiglio di Stato che ieri ha confermato questa decisione ma fino alla prossima udienza.

Cosa si deciderà il 19 dicembre

Il 19 dicembre verranno esaminati i ricorsi del gruppo di maggioranza e quello di Liberi e Forti. Il primo chiede la conferma del dato elettorale, il secondo non soltanto la conferma della decisione del Tar ma anche un’estensione del numero di sezioni al voto in considerazione del numero di incongruenze emerse pure in altre sezioni.