Agropoli: l’amministrazione resta in carica. Il 19 dicembre la decisione definitiva

Sindaco e consiglio comunale restano in carica. Il 19 dicembre il Consiglio di Stato deciderà definitivamente il futuro amministrativo ad Agropoli. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato di Roma. L’esito era atteso per domani, ma la decisione è arrivata in anticipo questo pomeriggio.

Il ruolo del Consiglio di Stato

Il Tribunale era chiamato a decidere se confermare o meno la sospensiva della decisione del Tar con cui si annullava la proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni del giugno 2022.

La posizione degli amministratori in carica

Il sindaco e la maggioranza consiliare ha chiesto e ottenuto la conferma della sospensione del provvedimento del TAR che aveva comportato il commissariamento dell’Ente e il ritorno parziale alle urne. Il 19 dicembre il Tribunale deciderà, definitivamente, se bisognerà tornare al voto.

A presentare ricorso anche il gruppo Liberi e Forti. Quest’ultimo, dopo aver ottenuto dal Tar la decisione (sospesa) del ritorno alle urne in 4 sezioni e il commissariamento del comune di Agropoli, ha richiesto una estensione del numero di sezioni al voto.