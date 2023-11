Agropoli, domani la decisione del Consiglio di Stato: possibile conferma della sospensiva

Si è tenuta questa mattina l’udienza dinanzi ai giudici del Consiglio di Stato di Roma. L’esito si conoscerà, però, soltanto nella giornata di domani. Il Tribunale era chiamato a decidere se confermare o meno la sospensiva della decisione del Tar con cui si annullava la proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni del giugno 2022.

La posizione degli amministratori in carica

Il sindaco e la maggioranza consiliare ha chiesto e ottenuto la sospensione del provvedimento che aveva comportato il commissariamento dell’Ente e il ritorno parziale alle urne, ottenendola già nei giorni scorsi.

Probabile che il Consiglio di Stato confermi questa decisione in attesa dell’udienza in cui dovrà esaminare nel merito sia il ricorso degli amministratori che quello del gruppo Liberi e Forti. Quest’ultimo, dopo aver ottenuto dal Tar la decisione (sospesa) del ritorno alle urne in 4 sezioni e il commissariamento del comune di Agropoli, ha richiesto una estensione del numero di sezioni al voto.

Il Consiglio di Stato deciderà su questo soltanto nelle prossime settimane, dunque un eventuale ritorno alle urne slitterebbe al 2024.