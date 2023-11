Ricorso elettorale ad Agropoli, domani la decisione del Consiglio di Stato

Altre 24 ore e poi si saprà se sindaco e consiglio comunale di Agropoli resteranno ancora in carica o tornerà il commissario prefettizio in attesa di nuove elezioni. Domani, 14 novembre, il Consiglio di Stato si pronuncerà sulla richiesta di sospensiva del provvedimento del Tar che aveva disposto l’annullamento della proclamazione degli eletti dopo aver confermato la presenza di incongruenze nei verbali elettorali di 4 sezioni (7, 14, 16 e 21).

Cosa aveva deciso il Tar

La decisione del Tar aveva portato alla nomina di un commissario prefettizio rimasto in carica soltanto qualche minuto. Il Consiglio di Stato, infatti, su ricorso degli amministratori, aveva deciso di sospendere l’esecutività del provvedimento nell’attesa dell’udienza di domani.

Il Consiglio di Stato

In quest’occasione i giudici romani stabiliranno soltanto se confermare la sospensiva o confermare quanto stabilito in primo grado. Una decisione che però non influenzerà il ritorno o meno al voto. Ciò verrà stabilito in occasione dell’udienza di merito (data non ancora fissata), nel corso della quale dovrà essere analizzato il ricorso degli amministratori uscenti che chiedono di confermare il risultato elettorale e quello del gruppo di minoranza Liberi e Forti che invece ha richiesto un ampliamento delle sezioni al voto.

Soltanto dopo si stabilirà se e quando il comune di Agropoli dovrà tornare alle urne e in quali sezioni. Con ogni probabilità, comunque, tutto sarà rinviato al prossimo anno.